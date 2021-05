Tippjuht teenis ootamatult miljoneid ning otsustas paljulubava karjääri pooleli jätta

Tegevdirektor ja arenevate turgude müügijuht Aziz McMahon astus tagasi. The Guardiani andmetel teenis ta Dogecoini investeeringuga miljoneid.

Tänavu on krüptorahad tõusnud enam kui tuhat protsenti ning on leidnud endale tuntud inimeste näol poolehoidjaid. Näiteks Tesla asutaja Elon Musk on avaldanud oma toetust.