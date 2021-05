Turundus, mida poleks olnud: reklaamkampaaniad

„Seda kampaaniat tõesti ei oleks olnud, kui ei oleks maailmas juhtunud see, mis juhtus. Mõistsime, et inimesed, kes on kodudes kinni, vaatavad seal ringi pilguga, et mida paremaks teha saaks. Võis eeldada, et nad veedavad nüüd rohkem aega ka oma voodis. Ükskõik, kas siis magades, lugedes või hoopis videokoosolekuid tehes. Neil tuleb ära jätta kõik reisid ja selle asemel ostelda hoopis e-poodides. Pealegi on korralik uni hea tervise ja tugeva immuunsüsteemi üks alustalasid. Panime mitu asja kokku ja nii sündiski kampaania “Isolatsioon on kuul”. Tulemusena müüs Sleepwell eelmise aasta kevadel kolmandiku võrra rohkem voodeid ja madratseid kui samal ajal aasta varem."