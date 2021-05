Euroopa Komisjon prognoosib Eestile majanduskasvu, kuid väiksemat kui liidu keskmine

Riiklikud toetuskavad, sealhulgas need, mida EL toetab tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) kaudu, on aidanud ära hoida töötuse määra järsu tõusu. Tööturu täielikuks taastumiseks on siiski vaja aega, sest praegu töötavad paljud ettevõtted lühendatud tööaja alusel ja neil on võimalik suurendada töötundide arvu, enne kui nad hakkavad töötajaid juurde värbama.