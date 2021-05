Küberrünnak lõi USA suurima torujuhtme rivist välja ja pani rahva paaniliselt kütust kokku ostma

USA-s on levinud spekulatsioonid, et küberrünnaku on vähemalt vaikivalt heaks kiitnud, kui mitte korraldanud Venemaa .

USA Föderaalne Juurdlusbüroo ( FBI ) tegi esmaspäeval kahelauselise avalduse, milles kinnitas, et rünnaku taga on rühmitus nimega Darkside, mis arvatakse baseeruvat Ida-Euroopas . FBI uurib endiselt rünnaku päritolu ja mõju.

USA president Joe Biden ütles, et esmaspäevase seisuga ei ole tõendeid, et tegemist oleks riiklikult toetatud rünnakuga või et Venemaa oleks sellega seotud, aga lisas: „On tõendeid, et tegijad, lunavara, on Venemaal.”