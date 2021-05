Korraga ja vähem! Kuidas tuleks laadida mobiiltelefoni akut, et selle eluiga oleks pikem?

Mobiiliakude puhul on levinum müüt see, et aku tuleb enne laadima panemist tühjaks lasta. Sellest on väga palju räägitud, et see reegel kehtis vanade pliiakude puhul ning praegu laialdaselt kasutuses olevate liitiumioonakude puhul pole vahet, millal telefon uuesti laadima panna. Tegelikult on siiski määrav, millal akut laadida. Parim aeg selleks on siis, kui telefonil on akut järel umbes 30% või rohkem.

„Lühiajalised regulaarsed laadimised on aku elueale kasulikumad, sest need aitavad aku tööpinget hoida stabiilsena ning seeläbi selle eluiga pikendada," selgitas Aasma. „Selleks, et aku eest päeva jooksul hoolt kanda, võiks näiteks kontorisse või koju töölauale soetada juhtmevaba laadija, kuhu peale oma seade aeg-ajalt asetada."

Lühiajaline laadimine aitab vältida ka aku kuumenemist, mis on samuti üks tegur aku eluea lühenemisel. Seetõttu soovitavad spetsialistid võtta telefon laadimast kohe, kui aku on 100% täis laetud.

„Paljud inimesed panevad ööseks telefoni laadima, kuid see tähendab, et telefon seisab laadija juhtme taga enne hommiku saabumist mitu tundi niisama. See jätab akule tundideks laadimispinge ja tekitab üleliigset soojust, mis mõlemad pärsivad aku eluiga," ütles Aasma.

Lisaks võib üleöö laadima jätmine põhjustada liitiumioonaku elektroodi kattumise metallilise liitiumiga, mis viib omakorda akutõrgeteni. Loomulikult ei tohiks magades telefoni laadida nii, et see on padja all, sest siis on ülekuumenemine kiire tulema. Parim temperatuurivahemik mobiiliakudele on 20-50 kraadi Celsiuse järgi.