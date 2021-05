Piirangute lõpp tõi kaasa suure ostulaine. Ülemiste keskus tegi möödunud nädalal rekordilise käibe

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul oli nende jaoks möödunud nädal väga edukas. Populaarseimad poed olid mehe sõnul nende suured ankrud ehk Sportland, Zara ja H&M. "Siiski ei olnud ühtegi kauplust, mis oleks endasse tõmmanud kogu külastajate massi, " räägib Pärnits. Keskuse juhi sõnul külastasid enamus rõiva- ja jalatsikauplusi. "Mood on ikka see, millest inimesed puudust tundsid. "

Pärnits rõhutab, et arvestades olukorda, kus restoranid ning meelelahutuskohad on kinni, siis tegi Ülemiste keskus ühe rekordilise käibe. "Käive jäi vaid väga napilt alla 2019. aasta jõulunädalale, kus polnud ju veel viirusest juttugi, " lisab Ülemiste keskuse juht.

Vaadates selle nädala kahe esimese päeva numbreid, siis on nad ikkagi väga head, kuid jäävad selgelt alla eelmisele nädalale, osutab Pärnits. Mees arvab, et suur ostuhullus tipneski paari päevaga ning nüüd hakkab olukord taas normaliseeruma. "Loodan, et me ei pea taas uksi sulgema ning sellega tekitama niiöelda kauba defitsiiti, sest see võib taasavamise päeval tipneda hullusega. Kui saame lahti olla, siis ongi mõnus ostlemine ning kõik on rahul- inimesed, keskused ja ettevõtted, " selgitab Guido Pärnits.