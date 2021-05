Rakvere lihatööstuses vaktsineeriti täna 40% töötajatest. Tööstuse juhataja: saame natukenegi kergemini hingata

Ootasime oma töötajatele vaktsiine juba pikisilmi ja oleme väga tänulikud võimaluse eest lõpuks vaktsineerida nii oma töötajaid kui ka nende lähedasemaid pereliikmeid. Huvi oli ootuspärane ja ühe päevaga saime vaktsineerida ligi 400 inimese. See annab meile põhjust natukenegi kergemini hingata ja vähendab tõenäosust suurte nakkuskollete tekkimiseks meie töötajate seas - peale tänast vaktsineerimispäeva on töötajate poolt antud info põhjal meie töötajaskonnast vaktsiiniga kaetud 40% töötajaskonnast," kirjeldas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

„Meil on hea meel ettevõtja ja tööandjana panustada kõigi soovijate vaktsineerimisse. Vaktsineerimine on igaühe isiklik otsus, aga meie saame tagada selle, et see otsus ei jääks logistiliste probleemide või tehniliste teadmiste taha ning peamine töötajate jaoks on, et seda saaks teha mugavalt töökohal," lisas Mere.