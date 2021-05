Enamik pensionisambast lahkuda soovijatest on avalduse esitanud

Pensioniraha välja võtmiseks saab avaldust esitada aastas kolme perioodi jooksul, sellest sõltub ka raha välja maksmise aeg. Need, kes esitasid avalduse jaanuarist märtsi lõpuni, saavad raha kätte sügisel. Aprillis alanud periood kestab juuli lõpuni ja 1. augustil algav kolmas periood 30. novembrini.

Esimeses jaos on teisest sambast väljumiseks esitatud kehtivaid avaldusi 152 179, perioodi lõpus oli neid 152 675, ehk avalduse on tagasi võtnud vähemalt 500 inimest.

"Avalduse saab tagasi võtta 31. juulini. See on ootuspärane, et inimesed ringi mõtlevad ja osa neist loobub," rääkis pensionikeskuse juhatuse liige Kristi Sisa.