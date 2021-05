Baltic Horizon Fondi Meraki SPV võlakirjad märgiti üle

„Meil on hea meel näha nii suurt huvi Meraki võlakirja suhtes nii institutsionaalsetelt kui erainvestoritelt ning tõdeda, et kohalikud kapitaliturud on jätkuvalt väga aktiivsed. Võlakirjad on tõestanud end hea alternatiivina pangafinantseerimisele antud arendusprojekti puhul," kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.