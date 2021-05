PÄEV BÖRSIL | Trigon meelitas investoreid raha väljamaksega

Aastaga on aktsiaturg tõusnud 44,1 protsenti.

Investoreid üllatas teade, et ettevõte vähendab aktsiakapitali, tehes 0,089 eurose väljamakse aktsia kohta. Ettevõte teatas eile hommikul, et Trigon PD puudub käesoleval hetkel ja lähitulevikus vajadus senises suuruses aktsiakapitali järele. Väljamakse saavad investorid, kes on 18. juunil kell 23:59 aktsionäride nimekirjas.