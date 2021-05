Eesti Energia hoiatab: hiigelinvesteering kolib Leetu, kui riik ei tegutse

Nüüd ütleb Eesti Energia juht Hando Sutter, et riigil oleks viimane aeg ennastki liigutada, et lõpuks Eestisse mõni tuulik päriselt püsti saaks. Ning mida suurem projekt, seda rohkem on vaja riigilt koostööd, mitte pidurit. Sutter soovib, et riik annaks hiigelinvesteeringu tegemiseks oma garantii. Arvestades, kui kõikuv on elektri hind, tuleb kindlaks määrata hinnapõrand, millest allapoole langedes maksaks riik vahe kinni.

Sutter riigi peale tige



Eesti Energia juhi sõnul antaks garantii sisuliselt vähempakkumisoksjoniga, kus saaksid konkurentsi mõttes osaleda kõikvõimalikud taastuvenergia tehnoloogiad, st mitte ainult meretuulikud, sest siis osaleks Eesti Energia oksjonil üksi. Sutter rõhutab, et ta lihtsalt on sunnitud riigi panustamisest ise rääkima, sest nende projekt on merel kõige kaugemale jõudnud, teised arendused on sellest lausa neli-viis aastat maas. Oksjoni võidaks Liivi lahe tuulepark igal juhul, on Sutter kindel. Ent ta on riigi tegevuse(tuse) peale üpris tige ja hoiatab, et nagu kõik muud tuuleparkide investeeringud, võib ka nende oma minna hoopis mõnda muusse riiki, kus on soodsamad tingimused. Näiteks Leetu, kus juba järgmisel aastal võetakse kasutusele seesugune vähempakkumiste skeem.