Raske seis. Koroonakriis on viinud majutusest ja toitlustusest väga palju töötajaid

"Kindlasti me tahame parimat, aga mõned parimad lihtsalt läksid ära, üldse sellest valdkonnast. Kokad, teenindajad põhiliselt, nagu lihtsalt ei suuda oodata seda aega, kui see tagasi kõik tuleb. See valdkond on suhteliselt keeruline, siin saavad töötada vaid inimesed, kes naudivad seda," ütleb Djatšuk.