Huvitav küsimus. Kuidas meelitada vaktsineerima neid, kes seda teha ei taha? Kaks teed on olnud suhteliselt edukad

Pilt on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Bloomberg kirjutab, et ehkki üle poole USA täiskasvanutest on tänaseks saanud vähemalt ühe vaktsiinisüsti, siis näitavad küsitlused, et ülejäänutest vaid 9 protsenti plaanivad seda samuti teha lasta. Niisiis on vaja leida nö aial istujatele motiveerivaid meetodeid. Kasutusele on võetud isegi vana hea tasuta õlle pakkumine.