Keskturg osteti kui põrsas kotis. Suuremad rahutused suudeti ära hoida

Kui endine Metro Capitali partner Rain Pärn (36) tuli keskturule korda majja lööma, siis tundis noor eesti mees end kohati veidi kohmetult. Ta oli keskturust palju kuulnud ja ta teadis, et seal kaupleb väga kirju seltskond.

„Mina olin kõigile võõras. Mind ega Astri Gruppi ei teatud. Eks turul levivad igasugused kuulujutud. Kardeti muutusi, uut omanikku. Samal ajal ma ise ka alles vaatasin ja püüdsin aru saada, mis siin tegelikult toimub ja mida teha tuleb,” ütleb Pärn alustuseks.

Kogu loo tegi omapäraseks ja keeruliseks see, et eelmine omanik Turukaubanduse AS ei andnud üle kuigi palju dokumente, isegi mitte lepinguid. Astril tuli alustada sellega peaaegu nullist. Ainult üks inimene, kes töötas eelmise haldaja juures, tuli uude üle. Pärnale vaatas aga otsa kummaline pilt.

Ta tõdeb, et turul ei olnud õiget sissepääsu ja umbes kümne aasta eest oli osa turgu hakanud loomulikul teel laienema peaväljakut ümbritseva aia taha, kus oli tegelikult klientidele mõeldud parkla.