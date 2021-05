Uudne turvaline kiibitehnoloogia muudab pöördprojekteerimise ja spionaaži sisuliselt võimatuks

Arvutiriistvara turvalisus on üha suurem probleem, arvestades kiipide tootmiseks vajaliku ökosüsteemi hajutatust üle maailma. Kiibi erinevad tootmisetapid viiakse läbi erinevate organisatsioonide poolt, mis asuvad erinevates riikides. Seejuures on väljakutseks garanteerida, et kiipe tootmise käigus ei modifitseerita ega nendes peituvat teadmist ei kopeerita. Samas on kiipe tootval tehasel täielik juurdepääs komponentide ja ühenduste paigutusele kiibi pinnal, mis muudab tööstusspionaaži äärmiselt lihtsaks.