Euroopa Liitu tellitavate internetikaupade käibemaksu hakkab arvestama tarkvarateaduse instituudi abiga arendatud platvorm

Töö käibemaksu deklaratsioonide andmete vahendamise platvormiga algas üle-eelmisel aastal ning selleks pöördus värskelt loodud Eurora Solutions OÜ tarkvarateaduse instituudi poole. Eesmärk oli luua lahendus, mis aitab automatiseeritult e-kaubanduse pakkujatel ostuhetkel arvutada maksudeks vajaminevaid summasid, pärast kauba eest tasumist koostama eeltäidetud tollideklaratsiooni ning edastama digitaalselt sihtriigi tolliametile. Kõige selle juures tuli arvestada, et erinevatel Euroopa riikidel on kehtestatud erinevad käibemaksu maksumäärad, mis varieeruvad vahemikus 17 protsendist kuni 27 protsendini.

Pappel rääkis, et üsna projekti algusjärgus saadi aru, et kuigi Euroopa Komisjoni regulatsioonil oli kindel tähtaeg, siis reaalne olukord tehnilistes küsimustes oli oluliselt segasem. Näiteks erinevates Euroopa riikides ei ole erisused mitte ainult tollisüsteemide tarkvarades ja protseduurireeglites, vaid ka kohalikes seadustes, mida üldse võib riiki interneti teel tellida. „Näiteks Lätis on lubatud internetist tellida kumminuiasid, kuid Eestis mitte. Eurora platvorm peab taolisi erisusi tuvastama, aga sisendi peab andma iga riigi tolliamet,“ nentis uurimisrühma juht.