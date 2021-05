Asjade interneti seadmeid võid tulevikus leida nii kapsapõllult kui ka prügikastist

Rühma juhi, professor Muhammad Mahtabi Alami sõnul tähendab see, et detailselt ja empiiriliselt on mõõdetud, kui palju kasutab NB-IoT seade energiat baasjaamaga ühendust võttes, andmeid vahetades, taasühendudes või energiasäästurežiimil olles. Alami sõnul ei ole sarnaste seadmete energiakasutust varem nii detailselt uuritud. „Energiamudel annab NB-IoT seadme kasutajale olulist infot, kui kaua selle aku töötab ning seade andmeid edastab,“ märkis Alam. Ta tõi näiteks kapsapõllule paigaldatud niiskusesensori, mis võib kuni 30 km kauguselt baasjaamale teada anda, et nüüd on vaja põllukastmise süsteemid sisse lülitada. Olenevalt seadistustest on NB-IoT seadmete akud ka üsna energiasäästlikud: kui seade edastab infot vaid mõned korrad päevas, siis võib aku vastu pidada 10 aastat.