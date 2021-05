Peagi oskab spordikell sulle öelda, millal oled vaimselt või füüsiliselt väsinud

Ardo Alliku sõnul on selline väsimuse hindamise lahendus väga oodatud, kuna väsimus vähendab nii füüsilist kui ma vaimset võimekust, mille tõttu väheneb ka inimeste produktiivsus ning töökvaliteet. Lisaks sellele suurendab füüsiline väsimus erinevate tööõnnetuste ning spordivigastuste riski. Kuna tegemist on inimesekeskse probleemiga ja väsimuse mõju ei avaldu kõigil sarnaselt, siis on keeruline leida kindlat parameetrite komplekti, mis kõigi kasutajate puhul tuvastaks väsimuse samasuguse kindlusega.

„Praeguseks on välja töötatud ning läbiviidud põhjalik katseseeria, mille tulemuste põhjal on paika pandud peamised sobilikud väsimuse markerid. Nende tulemuste põhjal on võimalik hinnata füüsilist väsimust reaalajas selliselt, et kasutaja saab pidevalt tagasisidet enda seisundi kohta. Ühtlasi teeb see võimalikuks füüsilise väsimuse määramise seadmetega, mille kandmine ei valmista kasutajale ebamugavust,“ rääkis Allik. See tähendab, et väljatöötatud lahendusega saavad tulevikus kasutajad rohkem informatsiooni iseenda kohta, mis lubab neil väsimuse puhul teha teadlikumaid otsuseid seisundi parandamiseks ning õnnetuste ja vigastuste vältimiseks.