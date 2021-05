Kuidas mõõta küberturbealaseid kompetentse?

Kuidas aga aru saada, kas koolitusel osalejad on asjast aru saanud ja nende teadmised ning kompetentsid on arenenud? Sten Mäses uuris seda eelmise aasta lõpus valminud doktoritöös, mille eesmärk oli kirjeldada, kuidas küberturbealaseid kompetentse simulatsiooniharjutuste abil paremini hinnata.

Mäsese sõnul on simulatsiooniharjutused eriliselt sobilikud arvutialaste oskuste mõõtmiseks ja harjutamiseks, sest programmeerija või turvatestija töökeskkonda on palju lihtsam tõepäraselt simuleerida kui näiteks kirurgi või keevitaja töökeskkonda. “Kuigi küberturbe harjutused on tehnilises mõttes viimaste aastatega kõvasti edasi arenenud, piirdutakse nende tulemuste hindamisel sageli endiselt vaid osalejate tagasisidega,” märkis teadur. Ta lisas, et osalejate raporteeritud enesetunne ei pruugi aga anda simulatsiooni jooksul demonstreeritud oskuste kohta objektiivset hinnangut. Töö tulemusena on nüüd võimalik luua simulatsioone, mis on seotud kindlate küberturbe töökirjeldustega ning selle abil saavad osalejad hinnata sobivust erialastele töökohtadele. Samuti lõi Sten Mäses koostöös teiste teadlaste ja tudengitega uuenduslikke virtuaallaboreid, mis võimaldavad mõõta ka mitte-tehnilisi kompetentse (nt kübereetilise käitumise hindamiseks).