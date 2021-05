USA aktsiaturul oli suurim kukkumine pärast veebruari. Balti börsid täna langust kindlasti kaasa ei tee

Laial S&P 500 aktsiaindeksil oli suurim protsentuaalne kukkumine pärast veebruari. Indeks langes eile 2,1 protsenti. Tehnoloogiaaktsiate rohke Nasdaq langes 2,7 protsenti ja Dow Jonesi tööstuskeskmine kaks protsenti.

Tarbijad tundsid rõõmu valitsuse jagatud abirahast. Samal ajal on kaupade pakkumisprobleemid, mis on tõstnud toorainete hindu. Kuna valitseb ka tööjõupuudus, on olemas palgatõusu surve ja need on kokku inflatsiooni tõusule viljakas pinnas.

„Nüüd on kõigil mõttes inflatsioon," ütles Keator Groupi tegevjuht Matthew Keator Reutersile. „USA keskpank on kaua inflatsiooni oodanud ja see soov hakkab nüüd täituma. Kui kaua lastakse inflatsioonil lõõmata enne kui seda kustutama hakatakse?"

Ka Aasia börsidel on valdav langusmeeleolu. Samas pole täna karta, et Balti börsidel hinnad langeksid, kuna börsidel ei toimu kauplemist. Balti börsidel on kauplemispüha.