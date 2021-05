Segane lugu. Tuntud restoran tegi omanike üllatuseks taas uksed lahti

"Me ise ka uurime, mismoodi see Peppersack seal avatud on," ütles pankrotistunud Peppersacki üks omanikest Roland Randmaa, kellele näib, et tema pikaaegne partner on kogu meeskonna usaldust kuritarvitanud ja kuulsa restorani nimega lihtsalt minema jalutanud, kirjutab Äripäev