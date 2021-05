Ekspert: Balti riikides on oodata majanduse kiiret taastumist

Tootjate meeleolu on viimastel kuudel saavutanud rekordilisi kõrgusi, kuna nõudluse taastumine on olnud oodatust kiirem ja teatud sektorites, näiteks protsessorite tootmises, jääb pakkumine lausa nõudmisele alla. Samal ajal on koos COVID-19 leviku vähenemisega arenenud riikides hakanud paranema ka meeleolu teenindussektoris. Lisaks on viiruse teine laine põhjustanud tunduvalt väiksema majandustegevuse languse kui esimese laine ajal.

Optimismi majanduskasvu perspektiivide suhtes on näha ka finantsturgudel ja globaalse majanduse kasvuprognoose korrigeeritakse ülespoole. Nagu annab tunnistust Rahvusvahelise Valuutafondi prognoos, kasvab maailma majandus 2021. aastal 6% ja 2022. aastal 4,4%. See on suures osas võimalik tänu pretsedenditule fiskaal- ja rahapoliitika toele. Keskpankade toel võiks USA eelarvedefitsiit 2021. aastal juba teist aastat järjest ületada ainult 15% SKPst, eurotsooni eelarvedefitsiit ületab 2021. aastal aga 7%. Eelarvedefitsiit on märkimisväärselt kasvanud ka Balti riikides.

Viirus ei lahku niipea

Ka Balti riikides algas 2021. aasta COVID-19 teine laine korduvate piirangutega majanduses. Hea uudis, nagu näitab Iisraeli, Suurbritannia ja USA kogemus, on see, et vaktsiinid on efektiivsed ja vaktsineerimine on tee kriisi ületamiseks. Kaitsesüstimise tempo Euroopa Liidus jääb praegu mõne kuu võrra neist riikidest maha, kuid vaktsiinide kättesaadavus paraneb ja see tähendab, et vähemalt arenenud riikides on näha COVID-19 pandeemia lõppu. Samal ajal lubab üha enam märke arvata, et nagu teised viirused, nii võib ka COVID-19 olla hooajaline ja seetõttu suveperioodil haigus väheneb. Siiski on sügisel võimalikud ebameeldivad üllatused, eriti, kui vaktsineerimisest ei piisa karjaimmuunsuse saavutamiseks.

Baltikum taastub hoogsalt, kuid me pole liidrid