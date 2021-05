Kinnisvaraspetsialistid soovitavad: kuhu ja millist kinnisvara välja üürimiseks osta?

Toompark rõhutab esimese asjana, et ühest vastust sellele küsimusele ei ole tegelikult olemas ning mingisuguseid imevalemeid, mis tagaksid kinnisvara ostul ideaalolukorra, ei eksisteeri. Sellele vaatamata on tal aga mõned nõuanded. "Esimene on see, et objekt ei tohiks olla ajaliselt üürileandjast liialt kaugel. Piirkonna tundmine aitab investeeringust paremini aru saada ja võimaldab teha tavaliselt ka mõistlikuma investeeringu," ütleb ta.

Nii Haljaste kui ka Toompark soovitavad tõsiselt kaaluda ka, kas teha ost väiksemasse või suuremasse asulasse. "Asukohalt on pikemas perspektiivis likviidseimad suuremad linnad, kuid seal on sisenemishinnad kõrgemad ja tootlused madalamad," ütleb Haljaste. Toompark toob selle kohta kohe ka näite: "Tootlust taga ajades üht korterit Raplasse osta võib olla mõistlikum, kuna Rapla tootlus on parem. Kõrgem tootlus on tasu millegi eest Raplas, ehk selle turu väiksem likviidsus - sealset kinnisvara võib olla raskem müüa."

Toompark hoiatab, et kuigi praegu on majandus väga heas seisus ja tundub, et kinnisvaraturg jääb igaveseks nii aktiivseks, siis tegelikult on kinnisvarasse investeerimisel vaja silmas pidada pikka plaani. "Väikeste kohtade ostu-müügi turg töötab hästi ainult siis, kui majandusel läheb hästi või väga hästi," ütleb ta.

Haljaste soovitabki seetõttu teha pigem kindla valiku ning valida investeerimiseks elukondlik kinnisvara, mitte äripinnad ning võimalusel ühe kuni kahetoaline korter, sest nende järele on alati nõudlus suur ning see võimaldab lihtsamini leida nii üürilisi kui ka soovi korral kinnisvara maha müüa.

Soovitused Tallinnas kinnisvara ostmiseks

Toompark annab mõned nõuanded kinnisvara ostmiseks mikrotasandil ka Eesti pealinnas. Tema sõnul pole Tallinnas suurt vahet, kuhu ja millises seisus kinnisvara osta. "Kehvem asukoht ja kvaliteet tähendavad küll riskantsemat vara, aga kui see ka müügi- ja üürirahas peegeldub, siis võib see siiski olla hea tehing," ütleb ta.