Peeter Koppel selgitab, mis börsidel toimub ja kas ohus on ka Euroopa ja Balti aktsiaturud. On siis aktsiad täna ülehinnatud?

Miks USA investorid ehmusid ootamatult aprillikuu inflatsiooninumbri peale?

No ei saa öelda, et see oleks kohutavalt ootamatu olnud. Madal baas ning kogunõudluse ebaühtlane jaotumine selle tõttu, et eelmisel aastal eriti midagi teha ei saanud, lõid ideaalsed eeldused selleks, et inflatsiooninumber tuleks päris mahlane.

Turuosalised said lihtsalt kinnitust, et see, mida nad on oodanud, on käes ning seega tuleb oma investeeringute struktuur ümber vaadata. Kasvu- ja tehnoloogiaettevõtteid vähemaks ja väärtusettevõtteid asemele. S&P500 on oma kõigi aegade tipust 4% madalamal. Ma saan aru, et show'ga viimasel ajal liitunutel - eriti, kui võimendust kasutatakse - jääb süda seisma, kuid ma pean meenutama, et kõik langused kuni umbes -10%ni, käivad aktsiaturgude juurde ega muuda üldist pilti.