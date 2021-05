VIDEO ja BLOGI | ERIALi endine suhtekorraldaja lõi uue äriühingu, mis peaks aitama ERIALi hoiustajate raha tagasi saada

EHLÜ Gruppi esindava vandeadvokaadi Maria Mägi sõnul on oluline kiire tegutsemine: "Tuleb vältida olukorda, kus saneerimismenetlus on hämar ning läheb lõpuks üle pankrotimenetluseks. Võib loota jutule, et nüüd saneerime ja juhid on ausad, kuid siiski peaks ka ise reaalajas aktiivselt tegutsema."

Samuti kritiseeris Kalev teravalt ERIALi saneerimiskava, kus on muuseas kirjas, justkui oleks mitmed Eesti meediaettevõtted tunnistanud, et esitasid ERIALi kohta vääraid hinnanguid. "Kui keegi ajakirjanikest on teadlik, et mõni meediaväljaanne on selliseid järeldusi teinud, siis palun andke meile teada, sest mul hetkel selline info puudub," märkis Kalev.

Pressikonverentsil selgus, et varem ERIALi esindanud Raul Kalev on loonud uue äriühingu – ELHÜ Grupi – mille eesmärgiks on koondada piisavalt ERIALi hoiustajaid, vahetamaks välja ERIALi ning seeläbi ka selle tütarettevõtete juhtkonnad. "Meie eesmärgid on väga selged – soovime koondada võimalikult suure osa hoiustajatest, liikmetest ning võlausaldajatest. Soovime neid esindada ja koondada selleks, et kutsuda tagasi kõik ERIALi juhtorganid alates volikogust, nõukogust ja juhatusest. Tahame need asendada usaldusväärsete inimestega, kes on näoga hoiustajate poole," seletas Raul Kalev pressikonverentsil enda plaane.

Lugupeetud Hoiu-laenuühistu ERIAL Liige!

HLÜ ERIAL juhatuse liikmel Erik Margijevi’l ja erapooletul kohtu poolt nimetatud saneerimisnõustajal Ly Müürsool on hea meel teatada, et saneerimiskava on kõikides gruppides üldhäälteenamusega vastu võetud. Ühingu võlausaldajatele on see ennekõike märk, et me oleme õigel teel. Hetkel on kava saneerimisnõustaja Ly Müürsoo poolt saadetud kohtule kinnitamiseks. Määrus peaks tulema maikuu lõpuks.

Hoiu-laenuühistu ERIAL rõhutab veel kord ja selgitab, et ühingu juhtimist teostab juhatuse liige Erik Margijev. Ühingu juhatusest on 2021. aasta jaanuarikuust lahkunud Daniela Dahlberg Dyagileva ja Oleg Laidinen. Lisaks sellele on vahetunud ka nõukogu põhiosa ning vabastatud on volikogu. Otsuste vastuvõtmiseks korraldas HLÜ ERIAL kirjalikud koosolekud. Kehtivate COVID-19 piirangute tõttu oli reaalsete koosolekute läbiviimine kahjuks võimatu. Ülaltoodust lähtudes tehakse lähiajal muudatused ka registridokumentides. Registriosakonda on juba edastatud avaldused muudatuste tegemiseks juhatuses ja volikogus. Muudatused tulevad ka tütarettevõtete juhatuses.

Hetkel on Erial Kinnisvara OÜ juba hakanud olemasolevaid ehitusobjekte lõpetama ning realiseerima. Kõik objektide võõrandamisest saadud tulud laekuvad vastavalt saneerimiskavale HLÜ ERIAL pangaarvele. Kõik tehingud viiakse läbi sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo vahetu kontrolli all, kes ise tehingute sõlmimise juures ka osaleb. Saneerimisnõustaja saadab tegevusaruanded igale võlausaldajale (hoiustajale) igal poolaastal vastavalt kohtu poolt määratud tähtajale.

