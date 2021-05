VIDEO | Kas koolinoorte idufirma Münt murrabki end Ajujahi finaali?

Münt toodab looduslikke, plastikuvabu hambapesukapsleid ning on seni näidanud Eesti suurimal äriideede konkursil lineaarset arengut - iga vooru järel on Mündil ette näidata uued saavutused, mitte sama jutt. Aga Ajujahi žüriiliige ja Microsofti arenduskeskuse juht Tanel Erm arvab, et Münt on võibolla alahindamas suutervise tööstuse konkurente, mida kaugemale nad pürgivad.