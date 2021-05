FOTOD | Kuum suveilm toob rahva õue ja väliterassidele. Ühel rahva poolt armastatud restoranil tekkis mure nii kauba kui töötajatega

"Eile hommikul istusime tund aega telefoni otsas, et helistada oma tarnijatele, " kõneleb Tallinnas asuva SMAK resto juhataja Helena Kaarus. Siiski ei ole olukord Kaaruse sõnul nii hull, et kliendid peaksid millestki puudust tundma. "Kuid jah, oleme ikka palju vaeva näinud, et oma kaup kätte saada," räägib Kaarus. Ta möönab, et ka teenindajatest on neil hetkel puudus, sest ei jõutud valmistuda rahvamasside tulekuks. "Kõik abistame hetkel teenindajaid, nii meie juhatus kui ka omanikud, " sõnab Kaarus.

Teise populaarse Tallinna restorani Härg teenindussaali vahetusevanem Kalev kinnitab, et neil kauba puudust ei ole. "Pigem on see mure, et ei julge palju kaupa ette tellida, sest kõik on nii muutlik ja järgmisel nädalal on jälle halvad ilmad. Pärast läheb kaup halvaks," selgitab restorani vahetusevanem. "Tööjõupuudust meil ei ole, sest kogu kollektiiv on sada protsenti säilinud. Ootasime lihtsalt hetke, millal saab tööle hakata. Nüüd kütame jälle edasi!" räägib Kalev entusiastlikul toonil.

Tallinnas Rotermanni kvartalis asuva restorani Platz teenindaja Katrini sõnul on nende restoranil kaupa piisavalt. Lisaks kinnitab ta, et neil on ka personaliga õnneks kõik hästi.

Telliskivi linnakus ning Noblessneris on kogunenud sooja õhtu nautijad.

Vanalinnas on vähem inimesi, kuid Reidi tee ääres taas palju.