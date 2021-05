Logistika digitaalne mahajäämus teiste sektorite ees on kui ummistunud Suessi kanal

Internetikeskse maailma puhul on väga oluliseks aspektiks läbipaistvus. Erinevalt telefoni- ja meilisuhtlusest on veebiplatvormidel võimalik näidata, mille peale kulub raha ja kui suured on vahendustasud. MyDello on astunud selles osas sammu lähemale, näidates koheselt, milline on eelduslik tarneaeg ja hind. Ühtlasi on võimalik valida ka erinevate transpordiliikide vahel, et teha endale kõige sobivam otsus. Näiteks tellides Hiinast kaupa, on võimalik valida nii mere-, raudtee- kui ka lennutranspordi vahel. Tarneliikidel on ajaline vahe, samas ulatub ka hinnavahe tuhandete eurodeni. Neid kaalutuskohti teades on võimalik korraldada kiireid ja kallimaid tarneid kui ka ajastada kauba saabumine hilisemaks ja seeläbi oluliselt säästa.