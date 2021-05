FOTOD | Läbi raskuste ikka edasi. Porto Franco arendajatel oli põhjust tähistamiseks

Mereäärsel suurarendusel on viis maapealset korrust, mille all on kogu kompleksi ulatuses kolm korrust maa-alust parkimismaja. Mere äärde parkimismaja ehitus on Eestis erakordne: esmakordselt mindi vee äärde ehitamisel 12 meetri sügavusele ehk 10 meetrit allapoole merepinda. Rauno Tederi sõnul soovib Porto Franco anda oma panuse linnakeskkonna inimkesksemaks muutumisse. „1200-kohalise maa-aluse parkla rajamisega anname võimaluse viia muidu linnatänavatel parkivad autod sealt ära ning seeläbi vähendada oluliselt piirkonna mürataset, õhusaastet, tolmutaset ja liikluskoormust. See muudab piirkonna avaliku ruumi ja linnakeskkonnana oluliselt atraktiivsemaks," rääkis Teder.

Betoonivalutöid teostasid firmad Kontek Int AS ja NOBE. "Antud etapi valmimisega oleme ka meie jõudnud enda jaoks olulise tähiseni, sest ettevõtte 30-aastase ajaloo jooksul ei ole me ühel objektil sellist mahtu betoonkonstruktsioone varem valanud," ütles Kontek Int juhatuse liige Mart Urbas. "Just betoonitööde mahult ei ole Eestis Porto Francole midagi varasemast kõrvale panna ja meil on hea meel, et just meie ettevõttel oli võimalus selles projektis Porto Francole partneriks olla."