Autoturu ülevaade. Eestlased ostavad veidi ennatlikult aina enam diiselautosid. Mida soovitab aga kütuseekspert?

Kui 2019. aastal moodustas Eestis ostetud uutest sõiduautodest diiselmootoritega sõidukite osakaal koguturust 24%, siis 2020. aastal 26% ning selle aasta näitajate põhjal juba 29%. Bensiinimootoritega autode osakaal on seevastu tuntavalt langenud 65%-lt 53%-le.

Lätis on diiselmootoritega sõidukite müük kukkunud kahe aastaga 7% ning Leedus 9% võrra, olles vastavalt 20% ja 32% kogu turust.

Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on bensiini ja diislikütuse hinnaerinevus kõige suurem Eestis, kuna eelmise aasta 1. mail langes diislikütuse aktsiis. Samal ajal tuleb arvestada, et bensiini aktsiisi ei langetatud, mille tulemusel on bensiini ja diislikütuse hinnakäärid Eestis kogu Baltikumi suurimad.

„See, milliseid autosid eelistatakse ühes või teises riigis, sõltub otseselt kütuse hindadest. Tõsi, tarbijad on eelistanud bensiiniautosid diiselautodele ning leppinud mõningase kallima bensiini hinnaga, kuid juhul kui bensiini ja diislikütuse hinna erinevus on liiga suur, siis see avaldab mõju ka tarbijate ostuotsusele. On äärmiselt positiivne, et samal ajal leiavad tarbijad ühe enam üles ka gaasil sõitvad autod, mille korral on kütusekulud bensiini ja diislikütusega võrreldes oluliselt madalamad ning lisaks sõidetakse sel juhul ka keskkonnasäästlikumalt," hindas Vaht Baltikumi autoostu trende.

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul ostetakse diiselmootoritega autosid hästi seetõttu, et lisaks soodsamale kütusele on need tänapäeval küllaltki säästlikud ning töökindlad.

„Uued diiselmootoritega autod on tegelikult üsna keskkonnasõbralikud ning pole näha, et nende populaarsus lähemate aastate jooksul Eestis kahaneks," ütles Eskor. „Kuigi mitmed tootjad, nagu Hyundai, on toonud turule suure valiku hea sõiduulatusega elektri- ja hübriidautosid, on Eesti inimeste eelistus visa muutuma ning diiselmootoris nähakse endiselt töökindlat ja säästlikku valikut."

Soovitused autoostuks