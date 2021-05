Kas sanktsioonide all olev Valgevene suurärimees käib eralennukiga salaja Eestis?

Foto: Kollaaž

Väidetavalt on välisminister Eva-Maria Liimets saanud kirja, milles palutakse kontrollida ühe lennufirma tegevust, kelle eralennukitega võidakse Eestisse tuua ka sanktsioonide all olevaid Valgevene ärimehi ja poliitikuid. Reisijaid ja meeskonnaliikmeid kontrolliv politsei- ja piirivalveamet ütleb, et nemad sanktsioonide all olevaid isikuid tuvastanud ei ole.