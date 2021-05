Suessi kanalisse kinni jäänud laev läks Eesti kindlustusseltsile kalliks maksma

Ever Given on üks maailma suurimaid konteinerlaevu. 200 000 tonni kaaluv kaubalaev jäi Suessi kanalisse kinni 13. märtsil, blokeerides kuus päeva järjest maailma üht kõige tihedama liiklusega laevateed ja põhjustades sellega tõsiseid probleeme 350 laevale. Ever Given blokeeris 30% ülemaailmsest kaubalaevaliiklusest ning iga päev lisandus ummikusse 50 laeva.