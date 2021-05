Kuidas valida muruniidukit?

Esimene valik tuleb teha bensiinimootoriga või oluliselt keskkonnasõbralikuma akutoitel muruniiduki perekonna vahel. Bensiinimootoril on näiteks akuga varustatud elektrilise mootoriga niiduki ees mõned plussid – niiduaeg ja hind. Kuna sisepõlemismootoreid on juba üle 100 aasta ehitatud, siis nende hind on võrdlemisi odav. Samas, akuniiduki puhul, kui kasutada näiteks kahte akut (üks töös ja teine laadimas), siis aku vahetus toimub oluliselt lihtsamalt ja kiiremalt kui bensiinipaagi täitmine, lisaks sellele ei pea käima akut bensiinijaamas laadimas ning laetud aku ei lähe mõne kuuga halvaks, nagu bensiiniga juhtub. Ehk siis näeme, et akuga elektrilisel niidukil on juba mõned plussid võrreldes bensiinimootoriga. Siin see nimekiri aga ei lõppe, plusse on veel: madal müratase, nupust lihtne käivitus, puuduvad heitgaasid, puudub vajadus iga aasta õli, küünalt ja õhufiltrit vahetada. Kui võtta arvesse ka bensiinimootori energiakadu, siis elektriline niiduk on selleski osas oluliselt tõhusam. Akuniiduk võib küll olla bensiinimootoriga niidukist ostu hetkel kallim, kuid pikas plaanis on ülalpidamiskulud väiksemad ja rahaline võit on sel juhul kindlasti akuniiduki kasuks. Samuti on teaduslikult tõestatud, et akuniidukite puhul on niidupinna fauna rikkalikum kui bensiinimoorotiga niitmisel