Muru rajamine on lihtne ja keeruline korraga. Kui kaugelt alustada? Haljastustööd on mahukad ja kallid. Selleks, et vältida eksimusi ja hilisemaid kulukaid parandustöid, on vajalik täpne planeerimine. Ideaalne aeg muru rajamiseks on kevadel võimalikult vara, kui mullas on piisavalt niiskust ja ööpäevane temperatuur tugevas plussis.