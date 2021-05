Kuidas rajada okaspuuhekke?

See kõik näitab üsna veenvalt, et harilik kuusk on suurepärane hekipuu. Peaasjalikult valitakse kuusk hekitaimeks siis, kui soovitakse luua oma krundi ümber müra- ja tolmuvaba ning võõraste pilkude eest varjatud keskkond. Kuusehekk rajage võimalusel kaherealine, selline hekk täidab ülesandeid kõige paremini. Hea ja terve kuuseheki ridade vahekaugus on 1–1,5 m, puude vahekaugus reas 0,8–1,2 m. Puud paigutage hekki, istutades ridadesse selliselt, et II rea puud asetseksid I rea puude suhtes nende vahekohtades. Maapind tasuks võimalusel enne heki istutamist harida umbrohuvabaks ja pärast puude istutamist multšida, siis ei pääse esimestel aastatel umbrohi kuuskede alumisi oksi rikkuma. Hiljem tõrjuvad kuuseoksad umbrohu ise tagasi.