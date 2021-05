Kevadine muruhooldus

Sammaldumine. Varem või hiljem võib murust leida sammaldunud laike. Sammaldumise korral on oluline kõrvaldada juurpõhjus, pealt erinevate toodetega töötlemine annab ajutise leevenduse. Levinumad põhjused on pinnase hapestumine, valguse puudus, mulla tihenemine, liigniiskus, toitainete puudus, eriti lämmastikuvaegus, samuti võib sambla levimist soodustada liiga madalalt niitmine. Sammal rehitsetakse välja, määratakse mulla happesus, kobestatakse, õhustatakse, väetatakse. Sadevete kogunemisel tuleks lohud täita ja uus külv peale teha. Kui valgusrežiim on aias muutunud, puud suureks kasvanud, siis on mõistlik samblaga leppida, võimalik on muidugi teha muru uuendus ja varjulistesse kohtadesse külvata varjumuru. Kujunduslikust seisukohast võib rajada istutusalad varjutaluvate taimedega.

Üks olulisi hooldusvõtteid on muru õhustamine. Selleks tööks on olemas muruniidukiga sarnane masin, mille tööorganiks on pöörleva rulli küljes olevad noad või piigid, mis lõikavad pinnasesse praod. Töö käigus kraabitakse välja vana kulu, sammal, niitmisjäägid ja ohtralt kõrrelise juurestikku. Pinnasesse lõigatud praod ergutavad juurestikku kasvama, paraneb juurestiku hapnikuga varustatus, paremini pääseb ligi sadevesi ja väetis. Õhustamine piirab ka murus parasiidina kasvava laialehelise umbrohu kasvu. Õhustamist võib teha, kui muru on kuivanud ja murutaimik vaikselt kasvu alustanud. Tihedate murukamarate puhul soovitaks õhustamist kevadise käsitsi rehitsemise asemel. Kui muru masinaga üle käidud ja orgaanika kokku kogutud, on aeg kevadiseks väetamiseks. Esimest väetamist soovitatakse teha, kui muru on nähtavalt kasvu alustanud. Kui on plaanis aeraatorit kasutada, tuleks väetada kohe pärast õhustamist, väetis pääseb siis kergemini pinnasesse. Kui on tegu raske savimullaga, siis liivatatakse pärast õhustamist. Kasutatakse peene teraga liiva 3–5 kg/m². Liiv ei lase pinnasesse lõigatud lõhesid kokku vajuda ja nii püsib efekt kauem.