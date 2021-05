Kümned tuhanded võõrtöölised sikutavad üürikorterite omanikud hädast välja

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et seoses pandeemiaga said suurima paugu turismiga, sealhulgas majutusega seotud ettevõtjad. „Tuhanded majutuskorterid jäid päevapealt tühjaks ja lisaks kadusid piiride sulgemise tõttu ka võõrtöölised - üüriturul tekkis väga suur ülepakkumine, mis kestab siiani.

Praeguste prognooside kohaselt on Eestisse sel suvel oodata aga taas kümneid tuhandeid võõrtöölisi, kellele on vaja leida elamispind. Võib juhtuda, et jõukate turistidega harjunud remonditud korterite omanikud ise ei soovi Ukraina ehitustöölisi uksest sisse lasta, kuid see on juba varaomanike isiklik otsus. Eestisse tagasi valguv võõrtööjõud loob aga kõik eeldused, et lõviosa tühjadest üürikorteritest saavad sügiseks uuesti täidetud," lisas ta.