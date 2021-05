Bloomberg: USA torujuhtmeettevõte maksis Ida-Euroopa häkkeritele ligi viis miljonit dollarit lunaraha

Ettevõte maksis lunaraha raskesti jälitatavas krüptorahas vaid tunde pärast rünnakut, mis rõhutab tohtutut survet Georgia osariigis baseeruvale operaatorile bensiini ja lennukikütuse taas voolama panemiseks USA idaranniku suurlinnu varustavas torujuhtmes, teatasid allikad. Kolmas olukorraga tuttav inimene ütles Bloombergile, et USA valitsusametnikud olid Coloniali lunaraha maksmisest teadlikud.

Lunaraha kätte saanud, andsid häkkerid ettevõttele dekrüpteerimise töövahendi arvutivõrgu töö taastamiseks. See töövahend oli aga nii aeglane, et ettevõte jätkas oma varusüsteemide kasutamist põhisüsteemi taastamiseks, teatas üks allikas.

Coloniali esindaja keeldus Bloombergile kommentaari andmast. Colonial teatas, et kütus hakkas taas liikuma kohaliku aja järgi kolmapäeval kella 17 ajal.

Bloomberg küsis ka USA presidendilt Joe Bidenilt, kas talle kanti lunaraha maksmisest ette. „Mul ei ole selle kohta kommentaare,” vastas Biden pärast pausi.

Häkkerid, kes on USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) teatel seotud rühmitusega DarkSide, on spetsialiseerunud digitaalsele väljapressimisele ja usutakse, et nad baseeruvad Venemaal või Ida-Euroopas.

Kolmapäeval teatasid meediaväljaanded, sealhulgas Washington Post ja Reuters anonüümsetele allikatele viidates, et Colonial Pipeline ei kavatse lunaraha maksta.

Lunavara on teatud pahavara, mis lukustab ohvri failid, mille ründajad lubavad raha eest avada. Viimasel ajal on mõned lunavararühmitused varastanud ka ohvri andmeid ja ähvardanud need avaldada, kui neile ei maksta. Seega on tegemist topeltväljapressimisega.

FBI ei soovita häkkeritele lunaraha maksta, öeldes, et ei ole tagatist, et lubadus failid avada täidetakse. Samuti on lunaraha maksmine innustav teistele võimalikele proovijatele.

USA suurimat kütuse torujuhet opereeriv Colonial sai küberrünnakust teada 7. mail ja peatas tegevuse, mis viis kütusepuuduse ja kütuse paanilise kokkuostmiseni tanklates.