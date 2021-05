Elektritõukerattad on Eestis kuum kaup. Kes tõukse ostavad ning millised on populaarseimad mudelid?

Levinumad mudelid on reeglina need, mis "tuttaval" juba on või mille kohta on rohkem infot ja arvustusi saadaval, räägib Borisenko. "Meie valikust on hea hinna kvaliteedi suhte tõttu populaarne Kugoo S1 seeria ja M4 mudelid. Popp on ka töökindel Segway G30.Noorte ja keskealiste meeste seas on ülipopulaarsed Ultron offroad power tõukerattad. " Sergei Borisenko möönab, et üldiselt on keskmine tõukeratta ostja pigem noor või keskealine kes ostab endale ja/või lapsele.