Baltic Horizon Fond valis uue halduri

Fond korraldab regulaarselt iga kolme aasta järel rahvusvahelise teenusepakkujate konkursi. Seni on Fondile kinnisvarahaldus- ja raamatupidamisteenuseid osutanud mitu ettevõtet; peamine partner on alates 2008. aastast olnud BPT Real Estate.

„Sel aastal osales meie rahvusvahelisel konkursil üheksa väga tugevat kandidaati. Soovime tänada kõiki, kes pöörasid fondile nii suurt tähelepanu ning esitasid kvaliteetseid ja professionaalseid pakkumusmaterjale. Partnerite valimisel olid peamised tegurid olemasolev kogemus ja asjatundlikkus, vastavus meie väärtustele ja ühine arusaam tulevikust kõigis Balti riikides. See on eriti oluline, et rakendada vajalikke muudatusi ja tagada fondi edukas tootlus, sest hakkame liikuma edasi pandeemiajärgsesse aega. Täname oma endiseid partnereid BPT Real Estate, Bauplan Nord ja YIT Leedu aastatepikkuse koostöö eest valdkonnas, mis oli täis kõikvõimalikke kogemusi ja väljakutseid," ütles Baltic Horizon Fondi juht Tarmo Karotam .

„Hindame usaldust, mida Baltic Horizon Fond meie vastu üles näitab - see partnerlus on oluline meie kohaloleku kindlustamiseks ja laienemiseks Balti riikides. Viimastel aastatel oleme teinud sihikindlat tööd, et laiendada oma pädevust ja teenuseid erinevates kinnisvarasektorites. Tänapäeval nõuab kinnisvara haldamine nii muutumisvõimet kui ka kindlustunnet edasise kasvu jaoks. Usume, et peale lokaalse esindatuse ja teadmiste võimaldab CBRE ülemaailmne kogemus ja pädevus koos kõrgeimate jätkusuutlikkuse standarditega keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisvaldkondades saavutada selles muutuvas keskkonnas meie partnerite jaoks alati parimaid tulemusi," ütles CBRE Balticsi tegevdirektor Santa Rozenkopfa.