Arco Vara aktsionärid kinnitasid dividendid. Kuidas hakkab ettevõte dividende maksma?

Arco Vara on esimene Eesti börsiettevõtte, kes hakkab maksma kvartaalset dividendi. Ettevõtte juhi Miko-Ove Niinemäe sõnul on Arco Vara eesmärk olla investoritele atraktiivsem. "Arco Vara on võtnud suuna kasvule, meie eesmärk on kasvatada müügitulu kuni 20%. Meie praegused arendusmahud ja kinnisvara turuolukord lubavad neid prognoose teha, seetõttu saame ka oma aktsionäridele lubada kvartaalset dividendi vähemalt 2023. aasta lõpuni," kinnitas Niinemäe lisades, et ehkki Eestis ollakse harjunud dividendide kord aastas väljamaksmisega, on kvartaalne dividend näiteks New Yorki börsil täiesti tavaline nähtus.