Elroni tulemused. Koroona pures neid korralikult. Kuus uut rongi tulemas

Täpsemalt tuli neil ärikahjumi reale märkida 993 986 eurot. Elroni kasumiaruanne näitab uue aruande järgi nn kahjumit seni, kuni rongid on amortiseerunud, kuid see ei peegelda tegelikku majanduslikku seisu. Kui arvestuses ei oleks sees põhivara sihtfinantseerimisest tulenevat eripära, siis oleks Elroni 2020. aasta tegelik kasum 137 297 eurot, 2019. aastal 185 774 eurot, teatavad nad.

Elroni reisijate arv kukkus oluliselt, 2019. aastal oli see 8,265 miljonit reisijat, 2020. aastal 5,98 miljonit. Samas ütlevad nad oma värskes aruandes, et rongireisijate arv on läbi aastate stabiilselt kasvanud ning nad eeldavad kasvu taastumist ka pärast koroonaviiruse taandumist, mis 2020. aastal nõudlust tugevasti pärssis.