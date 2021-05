FOTOD | Kaheksa aastat väldanud saaga jätkub: Merivälja tee 33 arendaja esitas uue eskiislahenduse

Eskiislahenduses on hoone keldrikorrusele paigutatud 74 parkimiskohaga autoparkla. „See on endiselt Pirita linnaosa valitsuse nõudmine, et kinnistule planeeritaks linnale avalikuks kasutamiseks vähemalt 64 parkimiskohta. Ka ärihoones töötajate sõidukite parkimiskohad tuleks rajada osaliselt nullkorrusele,” kinnitas Liinat.