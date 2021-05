VIDEO | Arvutimäng pärisliikluses. Eesti ettevõte näitab, kuidas käib kaugjuhitava autoga sõitmine

Tema sõnul on kaugjuhitava auto tehnoloogia sõidukite jagamis- ja rendivaldkonnas suur samm tuleviku suunas: "Esiteks ei pea klient minema enam auto juurde, vaid auto tuleb tema maja ette. Teiseks võib üks kaugjuhtija liigutada päeva jooksul klientide vahet kümneid autosid."

Nekrassova on rahul, sest sai teha maailma paremaks: "Kokkuvõttes tähendab see uut taset kasutajamugavuses, resursside efektiivsemat kasutust ja kuna meie innovatsiooni platvorm on elektriauto, siis on tulemuseks senisest keskkonnasõbralikum praktika ja vähem heitgaase."

ELMO Rendi tegevjuht lisab, et kuigi esimesed tänavasõidud on kaugjuhitava autoga juba tehtud, peab see tehnoloogia läbima sügisel veel rea sõidukatseid, et tulla seejärel turule meil ja mujal.

"Suured ulmekirjanikud ennustasid meie ajaks ette igasuguseid huvitavaid tehnoloogilisi lahendusi. Aga keegi peab need ennustused ka täitma ja inimesteni viima. Hea tunne on seda teha. Minu lapsepõlve ulme on minu täiskasvanuea argipäev," mõtiskleb Nekrassova.