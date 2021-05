TS Laevad ja transpordiamet leppisid kokku suvistes lisareisides

Transpordiameti liiklusdirektor Joel Jesse selgitas, et perioodiks 10.juuni kuni 31.august tellitakse TS Laevadelt lisareisid parvlaevaga Regula, et võimalikud suvised ootejärjekorrad Virtsu-Kuivastu liinil saaksid kiiresti teenindatud ning oleks tagatud klientide rahulolu. „Hiiumaa liinile lisalaeva planeeritud ei ole, aga vajadusel on vedaja valmis tegema olemasolevate laevadega graafikuväliseid täiendavaid lisareise, et kõik soovijad saaksid ikkagi mõistliku ajakuluga üle mere."

TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer tõi välja, et laevafirma on juba praegu valmistunud aktiivseks inimeste liikumiseks ja mõlemale liinile on planeeritud populaarsematel päevadel ja kellaaegadel kahe laeva tihedate väljumistega graafikud. „Eelmine suvi näitas, et Regula abi järjekordade vähendamiseks oli väga vajalik. Meil on hea meel, et ka sel aastal saame Regulat kasutada Virtsu-Kuivastu liinil, kus liikleb 75% meie reisijatest ning huvi Muhumaa ja Saaremaa külastamiseks on püsinud ka koroonakriisist hoolimata ning kasvab iganädalaselt".