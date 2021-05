Ühekorraga kerkiv aktsiis ja maailma naftanõudlus võib Eestis kütusehinna lakke viia

Kui õnneks on hirmutavad uudised kasvavast COVID-19 nakatumisnäitajast kadumas, siis nüüd tuleb jälgida uut tõusutrendi.

2021. aasta on näinud pretsedenditut hinnakasvu pea kõigi rahvusvaheliselt kaubeldavate toormaterjalide osas - hinnatippe vallutavad nii kakao kui ka teras, nii vili kui ka puit. Viirusehirm on taandunud ja pead on tõstmas inflatsioonihirm. Siiski tundub, et Eesti valitsust mure hinnatõusu osas ei kohuta ja plaan sellele veel hagu juurde anda, elab täies elujõus edasi.

Nii võib prognoositav nafta hinnatõus ja valitsuse otsus tõsta Eesti diislikütuse aktsiisimäär taas ELi tippu tekitada järgmisel kevadel olukorra, kus Eesti majanduskeskkond ei suuda üle riigi rulluva inflatsiooniviirusega toime tulla.

Hea uudis - majandus on taastumas

Toormehindade tõus tuleneb suuresti sellest, et seoses globaalse nõudluse ja majandusaktiivsuse taastumisega on asutud realiseerima eelmisel kevadel kalevi alla pandud projekte. Arusaadavalt on peamiselt sellist trendi võimalik näha ehitussektoris, kuid näiteks Hiina soov oma viljatagavara suurendada tõstab ka selle toorme globaalset hinda. Kuna aga vahepeal katkenud tarneahelad on tekitanud olukorra, kus nõudlus on tulvana turule paiskunud, siis see ületab materjalide-lõpptoodete pakkumist. Praeguse „lauaülese" toormehindade tõusu üks põhjuseid on seega tegelikkuses positiivne nähtus - nõudlus ja majandus on taastumas!