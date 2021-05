Ilmajäämist ei tasu karta, uusi kortereid tuleb kõvasti juurde. Kas hinnad hakkavad hoopis kukkuma?

„Üks ees, teised järel ja lõpptulemusena jõudsime olukorda, kus iga teine leibkond arvas, et kinnisvara ostmiseks pole parimat aega - nii need hinnad tõusidki. Need, kellel piltlikult öeldes on näpud kinnisvarapõllul igapäevaselt mullas, teadsid juba talvel ette, et pakkumiste arv hakkab kevadel ja suvel kasvama, nii on ka läinud ja tänaseks peaks kõikidele turuosalistele olema selge, et sügisel on valikut tänasega võrreldes veel rohkem," sõnas ta.