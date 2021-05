Tuntud poliitiku naine alustas hoogsalt kaerapiima äri

Jane Kaerapiima brändi all tegutseva joogitootja eesmärk on jõuda kolme aastaga Tallinna ja Tartu eelistatuimaks taimseks piimaks, Eestis viie müüduima taimse piima hulka ning eksporditurule mineku ettevalmistusteni. Juhtinvestorina on joogitootja pardale meelitanud ökojäätise La Muu asutaja Rasmus Raski, kirjutab portaal geenius.