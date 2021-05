Tuuline aprill aitas Eesti Energial toota korraliku koguse taastuvenergiat

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas hindas aprilli elektritoodangut igati korralikuks. "Tuuleolusid kontrollida me ei suuda, küll aga saame kasvatada tuulikute töökindlust ning pingutame selle nimel iga päev. Oma roll töökindluse kasvatamisel on olnud tootmisandmete digitaalsel kogumisel ja analüüsimisel," kommenteeris Kärmas.

Kõige positiivsemana tõi Kärmas esile tuuleenergia edasist arengut toetava turutrendi, kus ettevõtted üle Balti riikide on aktiivselt sõlmimas pikaajalisi taastuvenergia ostulepinguid. "Enefit Greeni kasvuplaanidele puhuvad ette müüdud lepingud pärituult. Rõõm on näha, et enam kui sada ettevõtet on astunud sammu puhtama tulevikus suuna," rääkis Kärmas.