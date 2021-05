Toidutootja: Soome-Rootsi turgudele on võimatu saada, seal hoitakse kohalikku tootjat

„Soome on uksed täiesti lukku keeranud. Nad hoiavad kohalikke tootjaid ja panustavad neile töö andmisega - sealt on üsna tugevalt tunda protektsionismi. Sarnane lugu on Rootsiga. Uusi turge ja partnereid on meil hetkel aga keeruline leida, kuna toidumesse ega väliskülastusi ei toimu - toidukaupa on praegustes tingimustes uutele välisturgudele müüa väga keeruline," rääkis Kruustük ja lisas, et seetõttu on lihatööstuse fookuses lisaks koduturule jätkuvalt Läti ja Leedu.